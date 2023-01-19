Росгвардейцы и полицейские с собакой обнаружили схрон в Запорожской области

В Запорожской области росгвардейцы и полицейские обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ

В Запорожской области полицейские обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники кинологической службы полиции с собакой по кличке Тери и коллегами из Росгвардии узнали о местонахождении тайника. Он находился в заброшенном строении в окрестностях поселка Долинское Мелитопольского района.

Правоохранители изъяли из него три гранаты различных модификаций с запалами, два магазина к автомату Калашникова, снаряженные 60 патронами калибра 5,45 миллиметра, и тротиловые шашки весом 2,4 килограмма.

Отмечается, что вскоре находка будет уничтожена.

Ранее в Херсонской области полицейские нашли схроны ВСУ с гранатами и флагами «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).