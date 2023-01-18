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20:53, 18 января 2023Силовые структуры

Полицейские нашли два тайника с оружием и боеприпасами ВСУ под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли схроны ВСУ с гранатами и флагами «Правого сектора»

Кадр: телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»

В Херсонской области полицейские нашли два тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

Первый схрон был обнаружен во вторник, 17 января, недалеко от села Стрелковое. Стражи порядка изъяли три гранаты, два запала к ним, два пусковых устройства для реактивного огнемета «Шмель», три тысячи патронов, 10 метательных снарядов и дымовую шашку.

В тот же день сотрудники полиции нашли второй схрон в городе Алешки. В нем они обнаружили три гранаты РГД-5, три запала к ним, шевроны и форму ВСУ, а также флаги «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Также были изъяты военные документы.

Ранее сообщалось, что МГБ и МВД ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами ВСУ в Беловодском районе.

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Елизавета Новикова
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