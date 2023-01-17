В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами ВСУ

МГБ и МВД ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами ВСУ в Беловодском районе

Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) и МВД Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили крупный схрон вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Беловодском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГБ республики.

По данным ведомства, в схроне найдены в том числе патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, окопные заряды.

В настоящее время проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению террористической и диверсионной деятельности на территории ЛНР.

Ранее в ЛНР сотрудники МГБ и МВД обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежащий украинским диверсантам. Оружие и боеприпасы члены ДРГ планировали использовать для совершения теракта в Луганске.