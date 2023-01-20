В ЛНР обнаружили два крупных тайника ВСУ с оружием и боеприпасами

Росгвардия обнаружила в ЛНР два крупных тайника ВСУ с оружием и боеприпасами

В Троицком и Сватовском районах Луганской народной республики (ЛНР) военнослужащие Росгвардии обнаружили два крупных тайника ВСУ, в которых были спрятаны почти 250 единиц оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о первом схроне правоохранители получили от местного жителя. Он рассказал, что накануне заготавливал дрова в лесопосадке недалеко от своего дома и нашел подозрительный деревянный щит. В результате инженерной разведки росгвардейцы отыскали оружие и боеприпасы под листьями. Второй схрон обнаружила в 15 метрах служебная собака по кличке Хантер.

В общей сложности военнослужащие изъяли и уничтожили около 250 единиц оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе возле недостроенного здания обнаружили тайник со взрывчаткой и гранатометами.