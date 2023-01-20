Раскрыты сроки возвращения китайских туристов в Россию

«Интурист»: туристы из Китая вернутся в Россию в конце марта — начале апреля 2023 года

Китайские туристы могут вернуться в Россию в конце марта — начале апреля 2023 года. Сроки раскрыли в пресс-службе туроператора «Интурист» в беседе с РИА Новости.

При этом специалисты подчеркивают, что без решения вопросов с выдачей туристических виз и безвизовым обменом полноценный туризм будет невозможен. Однако в турагентстве добавили, что готовы к приезду китайских путешественников.

«Мы уже получили большое количество заказов и предварительных бронирований от групп из Китая на посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Работаем над тем, чтобы увеличить турпоток, и с нетерпением ждем возвращения китайских туристов», — сообщили в компании.

Ранее 20 января сообщалось, что власти Китая с 6 февраля возобновляют туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. В Министерстве культуры и туризма КНР рассказали, что туристические агентства и онлайн-компании в экспериментальном режиме запустят организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет плюс отель» для граждан Китая.