Ида Галич ответила назвавшим ее сына девочкой хейтерам фразой «обожаю его локоны»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич ответила назвавшим ее сына девочкой из-за прически хейтерам фразой «обожаю его локоны». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Ранее инфлюэнсерша выложила фото своего двухлетнего ребенка с прической в виде высокого хвоста. При этом пользователи сети раскритиковали его внешний вид. «Я конечно ничего не имею против, но почему мальчик выглядит как девочка?», «У нее же мальчик был вроде?», «Зачем из мальчика делать девочку?», «Тот момент, когда мечтала о девочке, а родился мальчик», «Хватит из него девочку лепить уже с детства. Он мужичок и мужчина», «Зачем такие длинные волосы мальчишке?» — заявили юзеры.

В свою очередь Галич написала в Telegram, что подобные комментарии недоброжелателей ее забавляют, а также высказалась о воспитании сына. «Мне нравится маленький серфер, я обожаю его золотые локоны. (...) Некоторые пишут, что мужика надо растить мужиком с самого детства, ведь "длинные волосы могут сделать из него бабу, елки-палки". (...) Думаю, для того чтобы вырастить сына достойным человеком, мне придется вложить в него чуть больше сил, чем в стрижку», — заявила юзерша.

В декабре Ида Галич пожаловалась на критику ненавистников по поводу ее внешности. 32-летняя знаменитость поделилась серией публикаций, в которых рассказала, что регулярно сталкивается с хейтом со стороны незнакомцев.