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20:52, 20 января 2023Силовые структуры

В Краснодаре россиянка после кражи сдалась в полицию из-за угрызений совести

В Краснодаре девушка обокрала пенсионера и сдалась в полицию из-за угрызений совести

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В поселке Калинино, Краснодар, 26-летняя местная жительница совершила кражу и сдалась в полицию из-за угрызений совести. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.

Россиянка рассказала, что под предлогом продажи меда зашла в квартиру к пенсионеру и, пока тот не видел, похитила с мебельной полки 200 тысяч рублей. Девушка добровольно вернула только четверть от похищенной суммы: все остальное она потратила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Фигурантке грозит по пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала россиян, планировавших обокрасть Wildberries на 250 тысяч рублей.

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Илона Палей
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