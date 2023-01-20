Продолжение «Сплетницы» закроют после второго сезона

Съемки продолжения сериала «Сплетница» прекратятся после второго сезона

HBO Max прекратит съемки продолжения сериала «Сплетница» после второго сезона. Об этом сообщает Variety.

«Хотя мы не собираемся двигаться вперед с третьим сезоном "Сплетницы", мы благодарны за безупречный стиль, который этот сериал принес новой аудитории», — заявили представители платформы. О причинах закрытия проекта не сообщается.

Премьера продолжения сериала состоялась летом 2021 года. Тогда проект достиг «рекордного количества просмотров». В декабре 2022-го на HBO Max появился второй сезон «Сплетницы». Финальная серия шоу выйдет 26 января этого года.

Основой для продолжения «Сплетницы» стала книга Сесили фон Зигесар. В проекте показаны события из жизни школьников спустя девять лет после финала оригинальной версии шоу, выходившей на экраны с 2007-го по 2012 год.

Ранее стало известно, что восьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним.

