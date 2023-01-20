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13:37, 20 января 2023Культура

Продолжение «Сплетницы» закроют после второго сезона

Съемки продолжения сериала «Сплетница» прекратятся после второго сезона

Фото: телесериал «Сплетница»

HBO Max прекратит съемки продолжения сериала «Сплетница» после второго сезона. Об этом сообщает Variety.

«Хотя мы не собираемся двигаться вперед с третьим сезоном "Сплетницы", мы благодарны за безупречный стиль, который этот сериал принес новой аудитории», — заявили представители платформы. О причинах закрытия проекта не сообщается.

Премьера продолжения сериала состоялась летом 2021 года. Тогда проект достиг «рекордного количества просмотров». В декабре 2022-го на HBO Max появился второй сезон «Сплетницы». Финальная серия шоу выйдет 26 января этого года.

Основой для продолжения «Сплетницы» стала книга Сесили фон Зигесар. В проекте показаны события из жизни школьников спустя девять лет после финала оригинальной версии шоу, выходившей на экраны с 2007-го по 2012 год.

Ранее стало известно, что восьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним.

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Анастасия Астахова
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