Восьмой сезон шоу «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним

Восьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним

Восьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним. Об этом сообщает NME.

Премьера продолжения шоу состоится 14 мая 2023 года. Всего в восьмом сезоне будет 12 эпизодов, состоящих из двух шестисерийных блоков.

«Это действительно захватывающий год для вселенной "Ходячих мертвецов", поскольку мы завершаем эпическое путешествие шоу "Бойтесь ходячих мертвецов", которое стало одним из самых успешных проектов в истории кабельного телевидения», — сообщил президент AMC Studios Дэн Макдермотт.

В начале января стало известно, что стриминговая платформа Netflix официально продлила сериал «Уэнсдэй» на второй сезон. Сроки выхода второго сезона не раскрываются.

Ранее американская актриса Зендея раскрыла подробности нового сезона «Эйфории».