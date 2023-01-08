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21:53, 8 января 2023Культура

Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон

Netflix официально продлил сериал «Уэнсдэй» на второй сезон

Кадр: фильм «Уэнсдэй»

Стриминговая платформа Netflix официально продлила сериал «Уэнсдэй» на второй сезон. Об этом сервис объявил, выпустив короткий тизер на YouTube.

Сроки выхода второго сезона не раскрываются. «Грядет больше страданий», — гласит анонс Netflix в тизере.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

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Марина Совина
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