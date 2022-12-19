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18:57, 19 декабря 2022Культура

Зендея раскрыла подробности нового сезона «Эйфории»

Зендея заявила, что в новом сезоне «Эйфории» ее героине Ру придется пройти через трудности

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Зендея рассказала, как изменится ее персонаж в новом сезоне сериала «Эйфория» и объяснила смысл последних серий. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

Актриса и исполнительный продюсер проекта заявила, что ее героине Ру, употребляющей наркотики, придется столкнуться с различными трудностями в третьем сезоне. «Я надеюсь, что [в новом сезоне] у нее будет немного радости, что у нее будет возможность дышать полной грудью и любить без страха, что она может кого-то потерять. Ей придется пройти через различные испытания, но, знаете, мы с этим справимся», — высказалась Зендея, раскрыв подробности новых серий.

Артистка призналась, что у второго сезона был гораздо более печальный конец, однако съемочная группа решила изменить финал. «Мы подумали: "Мы не можем поступить так с ней [Ру], она слишком много значит для нас"», — вспомнила актриса. «Я думаю, всем нам нужно было немного надежды [в конце второго сезона "Эйфории"]. Нам нужно было что-то, чего можно было бы с нетерпением ждать, немного добра и немного радости. Нам всем хотелось обрести это в очень болезненное для нас время», — добавила Зендея, которая работала над вторым сезоном в условиях пандемии.

Звезда сериала также объяснила смысл финала шоу. «Я хочу, чтобы люди знали, что внутри Ру есть что-то прекрасное, независимо от того, видит она это в данный момент или нет. Идея [концовки второго сезона сериала] состоит в том, что искусство может спасать жизни разными способами», — резюмировала Зендея.

Ранее певица Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории».

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Дениза Мацаева
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