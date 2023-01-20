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11:49, 20 января 2023Россия

ЦИК объявил о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России

Глава ЦИК Памфилова объявила о подготовке к старту президентской избирательной кампании

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже готовится к старту президентской избирательной кампании в России. Об этом объявила глава комиссии Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Памфилова отметила, что время до начала кампании пролетит незаметно, поэтому подготовка ведется заранее.

«Конечно, готовимся. А как иначе? (...) Все, что можно подготовить сейчас - техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию», — заявила глава ЦИК.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер еще не принял решение, будет ли участвовать в выборах в 2024 году. В свою очередь, в 2021 году глава государства объяснил, что само наличие у него права избираться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране.

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Марк Леонов
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