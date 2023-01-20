Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:48, 20 января 2023Силовые структуры

Экс-сотрудник российской колонии получил срок за сбыт наркотиков заключенным

Под Ростовом экс-сотрудник колонии получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков заключенным

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил бывшего сотрудника ГУФСИН к 11 годам колонии общего режима за сбыт наркотиков заключенному. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянина обвинили в преступлении по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ. Следствие установило, что в феврале 2021 года подсудимый пронес на территорию медучреждения ГУФСИН России по Ростовской области наркотики и передал двоим заключенным. В результате после употребления наркотических средств один из мужчин умер. Подсудимый вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии пятерых сотрудников колонии задержали по подозрению в избиении заключенных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
Появление сельского хозяйства в Европе связали со всплеском насилия
На Украине создали комиссию по расследованию крушения вертолета в Броварах
Экс-сотрудник российской колонии получил срок за сбыт наркотиков заключенным
Роберт Паттинсон появился на показе Dior в юбке
Стало известно о появлении зоны отдыха на крыше одной станции столичного метро
Украинские власти исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий
Паттинсон пожаловался на жесткие требования Голливуда и рассказал о похудении
Захарова назвала лицемерием реакцию Запада на жертв конфликта на Украине
Убийство россиянина загримированным киллером раскрыли спустя 19 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.