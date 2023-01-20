Экс-сотрудник российской колонии получил срок за сбыт наркотиков заключенным

Под Ростовом экс-сотрудник колонии получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков заключенным

Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил бывшего сотрудника ГУФСИН к 11 годам колонии общего режима за сбыт наркотиков заключенному. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянина обвинили в преступлении по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ. Следствие установило, что в феврале 2021 года подсудимый пронес на территорию медучреждения ГУФСИН России по Ростовской области наркотики и передал двоим заключенным. В результате после употребления наркотических средств один из мужчин умер. Подсудимый вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии пятерых сотрудников колонии задержали по подозрению в избиении заключенных.