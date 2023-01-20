Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:06, 20 января 2023Бывший СССР

Мужчина устроил смертельную стрельбу с балкона квартиры в Грузии

В результате стрельбы в грузинском Сагареджо погибли 5 человек

В грузинском городе Сагареджо мужчина 1974 года рождения устроил стрельбу с балкона квартиры жилого дома. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

Отмечается, что изначально мужчина произвел несколько выстрелов, в результате чего четыре человека погибли, ранения получили пять человек, находившиеся во дворе дома. Кроме того, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам МВД, прибывшим на место происшествия, один из них скончался.

По данным ведомства, мужчина покончил с собой. В настоящее время проводятся следственные действия. Как отмечает РИА Новости, мужчина — бывший военный, участвовавший в миротворческой миссии в Афганистане. Он также работал работал в структурах министерства обороны в 2006-2021 годах, пишет агентство.

Ранее в Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу из пистолета Grand Power T12-FM2 с балкона квартиры. Сообщалось, что перед этим жители столицы употребляли алкогольные напитки. В отношении нарушителей составили протоколы по статье о хулиганстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов
Стало известно о ссоре США и Германии из-за Украины
Россиян предупредили о наказании за нелегальный запуск дрона во дворе
Депутата в Казахстане лишили мандата за поддержку спецоперации
В Гидрометцентре назвали сроки похолодания в Москве
Живущая в Турции россиянка поделилась хитростью для экономии на отелях
Москвичи придумали шутливые определения для жизни в одном из районов
Россияне назвали любимые интерьеры из сериалов
В Крыму пригрозили Киеву ответным ударом в случае атаки
Поляки потребовали от властей остановить украинскую «оккупацию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.