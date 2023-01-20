Мужчина устроил смертельную стрельбу с балкона квартиры в Грузии

В результате стрельбы в грузинском Сагареджо погибли 5 человек

В грузинском городе Сагареджо мужчина 1974 года рождения устроил стрельбу с балкона квартиры жилого дома. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

Отмечается, что изначально мужчина произвел несколько выстрелов, в результате чего четыре человека погибли, ранения получили пять человек, находившиеся во дворе дома. Кроме того, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам МВД, прибывшим на место происшествия, один из них скончался.

По данным ведомства, мужчина покончил с собой. В настоящее время проводятся следственные действия. Как отмечает РИА Новости, мужчина — бывший военный, участвовавший в миротворческой миссии в Афганистане. Он также работал работал в структурах министерства обороны в 2006-2021 годах, пишет агентство.

Ранее в Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу из пистолета Grand Power T12-FM2 с балкона квартиры. Сообщалось, что перед этим жители столицы употребляли алкогольные напитки. В отношении нарушителей составили протоколы по статье о хулиганстве.