В Петербурге две 14-летние школьницы попытались покончить с собой

Две восьмиклассницы из Санкт-Петербурга попытались покончить с собой и попали в реанимацию

В Санкт-Петербурге две 14-летние школьницы попытались покончить с собой и попали в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 19 января восьмиклассницы предприняли попытку самоубийства в квартире одной из них. После этого одна девочка отправилась к себе домой, где ей стало плохо. В результате школьницы были госпитализированы в детскую больницу, где им провели промывание желудка. Способ, с помощью которого подростки собирались уйти из жизни, не уточняется.

Как стало известно изданию, одна из девочек стояла на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, по словам ее матери, недавно школьница испытала опыт несчастной любви.

Обстоятельства, которые подтолкнули подростков к попытке суицида, выясняют прокуратура, полиция и Следственный комитет, пишет портал.

Похожая история, но со смертельным исходом, произошла в июле 2022 года в Белгородской области. Там в центральном парке приграничного поселка Ровеньки совершили самоубийство две 13-летние девочки. Рядом с местом происшествия нашли принадлежавший одной из школьниц блокнот с предсмертной запиской. В ней погибшая попросила у матери прощения и сообщила, что самостоятельно приняла решение уйти из жизни.