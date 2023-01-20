Глава украинской энергокомпании потребовал платить за отключенный свет

Гендиректор YASNO Коваленко: украинцы должны оплачивать свет, несмотря на отключения

Генеральный директор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко считает, что жители страны обязаны оплачивать свет, несмотря на его отключения. Свою позицию он изложил на личной странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и заблокирована).

«Важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию, так как в тарифе 20 процентов — это расходы на эксплуатацию сетей», — написал Коваленко.

Он указал, что после начала специальной военной операции украинцы стали неохотно оплачивать коммунальные услуги. Из-за этого энергокомпании недополучают средства на ремонт и содержание электросетей.

Также Коваленко сообщил, что 19 января в Киеве возникли серьезные проблемы с электричеством. Сейчас «Укрэнерго» в состоянии обеспечить только 60 процентов потребностей города. В Днепропетровской области этот показатель еще ниже — всего 54 процента.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность полного блэкаута на Украине. Эксперт отметил, что в будущем возможно дробление электроэнергии в стране, а также вероятна картина, когда электростанция в рабочем состоянии сможет питать населенные пункты только вблизи нее.