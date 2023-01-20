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08:46, 20 января 2023Бывший СССР

Глава украинской энергокомпании потребовал платить за отключенный свет

Гендиректор YASNO Коваленко: украинцы должны оплачивать свет, несмотря на отключения

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Генеральный директор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко считает, что жители страны обязаны оплачивать свет, несмотря на его отключения. Свою позицию он изложил на личной странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и заблокирована).

«Важно, чтобы все вовремя оплачивали свои счета за электроэнергию, так как в тарифе 20 процентов — это расходы на эксплуатацию сетей», — написал Коваленко.

Он указал, что после начала специальной военной операции украинцы стали неохотно оплачивать коммунальные услуги. Из-за этого энергокомпании недополучают средства на ремонт и содержание электросетей.

Также Коваленко сообщил, что 19 января в Киеве возникли серьезные проблемы с электричеством. Сейчас «Укрэнерго» в состоянии обеспечить только 60 процентов потребностей города. В Днепропетровской области этот показатель еще ниже — всего 54 процента.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность полного блэкаута на Украине. Эксперт отметил, что в будущем возможно дробление электроэнергии в стране, а также вероятна картина, когда электростанция в рабочем состоянии сможет питать населенные пункты только вблизи нее.

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Екатерина Подвигина
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