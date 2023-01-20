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14:16, 20 января 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом ход спецоперации

Песков сообщил, что Путин на оперативном совещании обсудил с Совбезом ход спецоперации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждался ход специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, участники встречи обменялись мнениями о том, как проходит спецоперация. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил присутствующим о посещении штаба операции в начале текущей недели.

«Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах. Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня», — рассказал Песков.

По его словам, на совещании также присутствовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров и другие постоянные члены, за исключением премьер-министра Михаила Мишустина, который находится с визитом в Туркмении.

Ранее Путин заявил, что без начала спецоперации было невозможно разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, Россия долго пыталась договориться после государственного переворота на Украине в 2014 году. Однако Москву «просто водили за нос, обманывали».

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Константин Лысяков
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