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13:03, 20 января 2023Россия

Кремль предрек «последствия со знаком минус» из-за поставок танков Киеву

Песков заявил, что последствия поставок тяжелых танков Киеву будут «со знаком минус»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если министры обороны стран Запада во время встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии решат поставить Киеву тяжелые танки, то последствия для Украины будут «со знаком минус». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, его неоднократно ставили в известность, что такие поставки не изменят ситуацию в зоне спецоперации и не помешают российской армии достичь своих целей, а только «добавят проблем для Украины и для украинского народа». «Последствия будут со знаком минус, однозначно», — подчеркнул он.

Ранее немецкой газете Süddeutsche Zeitung стало известно, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать немецкие танки Украине, если США также начнут осуществлять поставки танков Abrams.

В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что перед встречей на авиабазе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин не смог уговорить министра обороны Германии Бориса Писториуса передать немецкие танки Киеву. По мнению источников, если Берлин изменит свое решение, то это будет «удивительно».

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Константин Лысяков
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