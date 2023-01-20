Российского подростка заподозрили в подготовке диверсии на железной дороге

В Воронеже 17-летнего юношу задержали по подозрению в подготовке диверсии

В Воронеже ФСБ задержала 17-летнего подростка, заподозренного в подготовке диверсии. Об этом в пятницу, 20 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 14 января сотрудники железной дороги обнаружили два вскрытых шкафа на перегоне Острожка — Воронеж 1. Рядом был пакет с гвоздодером и бутылкой с подозрительной жидкостью. Хотя ничего не было украдено или повреждено, о случившемся сообщили силовикам, которые вычислили причастного к вскрытию шкафов 17-летнего юношу.

Следователи возбудили уголовное дело о подготовке к диверсии, подозреваемого отправили в изолятор.

18 января в Бурятии задержали троих юношей в возрасте от 17 до 19 лет за попытку устроить диверсию на железной дороге.