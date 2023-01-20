Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 20 января 2023Силовые структуры

Убитого с 30 ножевыми ранами нашли в здании института Минздрава в Москве

В здании НМИЦ гематологии Минздрава в Москве найдено тело мужчины с 30 ножевыми ранами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве в здании Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава найдено тело мужчины с колото-резаными ранами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Установлена личность убитого — это 48-летний Станислав Алдухов. Он лежал у запасного выхода из здания института в лестничном пролете между первым и вторым этажом, на его теле насчитали 30 ножевых ран.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63ca6a589a7947f9d1a32274.

18 января сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили расчлененное тело мужчины в овраге около жилого дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Задержание ФСБ россиянина за призывы к убийству военных попало на видео
Европейский клуб отказался проводить товарищеские матчи с российскими командами
Вице-мэра Миасса арестовали за получение взятки от компании
Киев стал лидером «дерусификации»
Трилогия GTA появилась в Steam
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС
В Германии подсчитали число смертей от коронавируса за три года
Кадыров заявил о подготовке первой группы богословов в университете спецназа
Грузия захотела ужесточить условия пребывания россиян в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.