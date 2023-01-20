Убитого с 30 ножевыми ранами нашли в здании института Минздрава в Москве

В здании НМИЦ гематологии Минздрава в Москве найдено тело мужчины с 30 ножевыми ранами

В Москве в здании Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава найдено тело мужчины с колото-резаными ранами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Установлена личность убитого — это 48-летний Станислав Алдухов. Он лежал у запасного выхода из здания института в лестничном пролете между первым и вторым этажом, на его теле насчитали 30 ножевых ран.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63ca6a589a7947f9d1a32274.

18 января сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили расчлененное тело мужчины в овраге около жилого дома.