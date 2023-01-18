В российском регионе нашли вмерзшее в лед расчлененное тело мужчины

В Новосибирской области в овраге обнаружили расчлененное тело мужчины, вмерзшее в лед

В Новосибирской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Об этом в среду, 18 января, сообщает «Аиф».

По данным издания, погибшего нашли в овраге в Бердянске около дома №37 на улице Попова. Граждане рассказали, что тело вмерзло в лед, и увидеть им удалось не все части потерпевшего.

Следователи из регионального управления Следственного комитета России (СКР) подтвердили данную информацию.

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Кашире найдены останки расчлененного тела мужчины. На железнодорожной подстанции 10 января обходчики наткнулись на человеческую ногу, а затем при обследовании местности была найдена мужская голова в пакете.