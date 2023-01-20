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07:39, 20 января 2023Путешествия

Российская тревел-блогерша объяснила выгоду покупки билета в Таиланд без багажа

Блогерша Ершова считает, что в Таиланд выгоднее лететь без багажа и покупать все на месте

Фото: Surapan Boonthanom / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала, почему путешественникам стоит отказаться от авиабилетов с включенным багажом в Таиланд. Выгоду покупки такого перелета она объяснила в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница заверяет, что самый удачный отпуск получится только в том случае, если приезжать «с минимум вещей или совсем без них». По ее мнению, можно «обойтись только сумкой с документами», а все необходимое докупить на месте.

«Одежда тут стоит копейки. А поскольку сейчас Россию покинули многие компании, то тут можно прикупить и когда-то любимые бренды. Даже телефон и компьютер выйдут очень дешево», — считает россиянка.

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Автор блога отметила, что чемодан в Таиланде обойдется туристам недорого — его можно «набивать от противного» подарками и вещами. Например, она посоветовала обратить внимание на большой выбор косметических средств в миниатюрном размере, тайскую зубную пасту и бальзам, а также сушеные фрукты: бананы, папайя, ананасы и корень лотоса.

Ранее в январе эта же блогерша назвала привычки тайцев, а также особенности Таиланда, которые трудно принять русским туристам. Например, девушка напомнила, что в королевстве принято опаздывать на встречи, не держать слово и никуда не торопиться.

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Дарья Рыбак
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