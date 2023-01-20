Жена после родов запретила мужу путешествовать без нее и пригрозила судом

Пользовательница Reddit разозлилась на мужа за желание бросить ребенка ради путешествий

Жена после родов запретила мужу путешествовать без нее и оставлять ребенка «даже на один день», пригрозив ему судом. Об этом пользовательница написала на форуме Reddit.

Автор публикации объяснила, что ее супруг не должен отлучаться от новорожденного, которому недавно исполнилось восемь месяцев. Тем не менее мужчина решил принять приглашение старого друга на свадьбу и отправиться в Тайвань. Женщина, узнав об этом, разозлилась на мужа из-за желания «бросить ребенка» ради путешествий.

«Он говорил мне отдать ребенка моим родителям на время свадьбы, но мы не будем ответственными родителями, если сделаем так. Муж ответил, что ребенок будет в безопасности, но я возражала, ведь это так не работает, и я действительно могу подать на него в суд, если он захочет бросить ребенка», — написала женщина.

Она также объяснила, что до незапланированной беременности они с супругом часто путешествовали вместе или в одиночку в разные страны. Решив родить ребенка, пара договорилась после этого продолжать прежнюю жизнь, оставляя младенца под присмотром родителей жены.

В комментариях к публикации пользователи раскритиковали автора, предложив ей обратиться к врачу из-за послеродовой тревожности. «Он не упоминал, что хочет оставить ребенка, в чем смысл ваших угроз?», «Вы вообще знаете, что такое "отказ от ребенка?"», «Вы оставляете малыша с родителями, а не с няней, это нормально», «Вообще-то вы сами давали обещание мужу перед родами, а теперь просто забыли об этом», — написали юзеры.

При этом были и те, кто встал на сторону жены, отметив, что до рождения ребенка женщина «мыслит иначе, чем после». По словам пользователей, после родов младенец «становится самым важным в мире матери», и она не может оставить его даже на день.

Ранее другая мать отказалась брать сына с собой в отпуск и вызвала споры среди пользователей сети. 34-летняя британка Хейли рассказала, что оставила сына дома с отцом ради путешествия по Италии. При этом блогерша объяснила, что не считает поездки с детьми «веселыми» и не хочет брать ребенка с собой.

