Мать-одиночка оставила сына дома ради веселья в отпуске и вызвала споры в сети

Kid Spot: мать-одиночка отказалась брать сына в отпуск и вызвала споры в сети

Мать-одиночка отказалась брать сына с собой в отпуск и вызвала споры среди пользователей сети. На ее ролик в TikTok обратило внимание издание Kid Spot.

34-летняя британка Хейли рассказала, что оставила сына дома с отцом ради путешествия по Италии. При этом блогерша объяснила, что не считает поездки с детьми «веселыми» и не хочет брать ребенка с собой. Также она отметила, что не может расслабиться и выпить алкоголь, если рядом малыш. «Нет ничего приятного в отдыхе с ребенком. Родители, я знаю, что вы лжете в соцсетях, когда говорите, что таким образом создаете воспоминания», — заявила она.

Видео блогерши вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Часть родителей осудили ее позицию и признались, что не могут представить путешествие без своих детей. «Не все думают так, как вы», «Мы не все лжем, я люблю отдыхать с детьми», «Я искренне наслаждаюсь путешествиями со своими детьми! Увидеть мир их глазами — это ни с чем не сравнимое чувство», «Только ужасная мать может так рассуждать», — писали они в комментариях.

Однако некоторые поддержали решение женщины. «Наконец-то кто-то это сказал. Отдых с детьми — это просто перенос няни в другое место», «Согласна, путешествие с ребенком — это просто пытка», «Нет абсолютно ничего расслабляющего в отпуске, когда рядом дети», — отмечали они.

Ранее в июне мать двоих детей решила отправиться в отпуск без мужа и одного ребенка и нарвалась на осуждение пользователей сети, которые назвали ее жестокой. Женщина пояснила, что посоветовалась с супругом и он согласился присмотреть за их старшим ребенком, однако она все еще сомневается в правильности своего решения.