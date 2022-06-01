Мать двоих детей собралась в отпуск без мужа и нарвалась на осуждение в сети

The Sun: юзеры Mumsnet назвали жестокой мать, собравшуюся в отпуск без мужа и ребенка

Мать двоих детей решила отправиться в отпуск без мужа и одного ребенка и нарвалась на осуждение среди пользователей сети, которые назвали ее жестокой. Своей историей женщина поделилась на родительском форуме Mumsnet, на ее пост обратило внимание издание The Sun.

По словам автора публикации, она находится в декретном отпуске, но собралась отдохнуть и «сменить обстановку после тяжелых родов». Юзерша пояснила, что посоветовалась с супругом, и он согласился присмотреть за их старшим ребенком, однако женщина все еще сомневается в правильности своего решения.

«Часть меня думает, что это отличная идея — уехать, а другая часть чувствует вину за то, что придется на какое-то время бросить ребенка», — написала она и попросила совета читателей.

Пост женщины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры назвали родительницу жестокой и обвинили в безответственности. «Я бы не оставляла старшего дома. Им и так нелегко, не быть единственным ребенком, а тут еще мама исчезает с малышом на несколько дней, чтобы поехать развлекаться», «Так поступать просто подло», «В чем проблема, если можно просто забрать старшего из яслей и взять с собой обоих детей», «Звучит жестоко», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали решение женщины. «Малыш и ребенок — это тяжелая работа. Так что несколько дней отдыха необходимы», «Поезжайте, ради всего святого, и наслаждайтесь», «Редко когда выпадает такая возможность, не упускайте ее», «Блестящая идея», «Даже не сомневайтесь, отдыхайте», — отмечали они.

В мае пассажир самолета рассказал на Reddit, что отказался уступить место матери с ребенком. Пост мужчины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Часть юзеров раскритиковали путешественника, назвав его эгоистом и обвинив в безразличии к детям.