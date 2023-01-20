В ЛНР рассказали о шансах выжить для раненых бойцов ВСУ

Марочко: в украинских госпиталях выживает лишь каждый третий раненый солдат ВСУ

Лишь каждый третий боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивший ранения в зоне специальной военной операции, выживает в украинских госпиталях. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что раненые умирают из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Из выживших четверть остается инвалидами, добавил представитель ЛНР.

Марочко уточнил, что получил эту информацию из перехваченных переговоров украинских военных медиков

Ранее Марочко рассказал, что за четыре дня в боях с подразделениями армии России ВСУ потеряли ранеными порядка полутора тысяч человек. Из них значительная часть позднее умерли из-за кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики, и прочих негативных моментов.