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13:22, 20 января 2023Бывший СССР

Военкор опубликовал кадры удара беспилотника по украинской самоходке

Военкор Руденко опубликовал видео удара беспилотника «Ланцет» по САУ ВСУ «Акация»

Кадры удара российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» по самоходной артиллерийской установке (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2СЗ «Акация» опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

В начале видео, предположительно с разведывательного беспилотника, запечатлено обнаружение украинской САУ. После этого демонстрируются кадры с камеры самого «Ланцета», планирующего ударить в замаскированную единицу бронетехники ВСУ.

После попадания в САУ начинается пожар, из открытого люка башни поднимается столб огня, что может указывать на возгорание боекомплекта.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили расчет гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Херсона, который вел огонь по гражданской инфраструктуре города.

Василий Мека
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