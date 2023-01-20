Под Херсоном уничтожили артиллерийский расчет ВСУ, который вел огонь по Голой Пристани

Российские артиллеристы уничтожили расчет гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Херсона, который вел огонь по гражданской инфраструктуре города, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По информации от источника в Херсоне, вчера в районе Белозерки Вооруженными силами России был нанесен артиллерийский удар по одной из позиций 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате которого артиллерийский расчет был уничтожен (152-мм пушка-гаубица Д-20)», — сказал он.

По информации представителя экстренных служб, трое артиллеристов ВСУ погибли, двое получили тяжелые ранения. «Теперь прилетов на левый берег Днепра станет меньше», — резюмировал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска имеют успех на направлении города Орехов в Запорожской области, постепенно отодвигая линию фронта.