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11:43, 20 января 2023Россия

Под Херсоном уничтожили атаковавших Голую Пристань артиллеристов ВСУ

Под Херсоном уничтожили артиллерийский расчет ВСУ, который вел огонь по Голой Пристани

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили расчет гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Херсона, который вел огонь по гражданской инфраструктуре города, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По информации от источника в Херсоне, вчера в районе Белозерки Вооруженными силами России был нанесен артиллерийский удар по одной из позиций 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате которого артиллерийский расчет был уничтожен (152-мм пушка-гаубица Д-20)», — сказал он.

По информации представителя экстренных служб, трое артиллеристов ВСУ погибли, двое получили тяжелые ранения. «Теперь прилетов на левый берег Днепра станет меньше», — резюмировал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска имеют успех на направлении города Орехов в Запорожской области, постепенно отодвигая линию фронта.

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