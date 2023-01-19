Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о продвижении ВС РФ к Орехову в Запорожье

Российские войска имеют успех на направлении города Орехов в Запорожской области, постепенно отодвигая линию фронта, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал он, отметив, что пока Орехов все еще удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Рогов сообщил, что Украина отвела часть войск с запорожского направления в район Соледара и Артемовска. По его словам, на линии соприкосновения в Запорожье остались лишь некоторые элитные подразделения украинских вооруженных сил, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.