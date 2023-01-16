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19:54, 16 января 2023Бывший СССР

Украина отвела часть войск с запорожского направления

Рогов: Украина отвела часть войск с запорожского направления в район Соледара и Артемовска

Фото: Евгений Малолетка / AP

Украина отвела часть войск с запорожского направления в район Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости заявил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, на линии соприкосновения в Запорожье остались лишь некоторые элитные подразделения украинских вооруженных сил, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.

Ранее стало известно, что отряды ЧВК «Вагнер» выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Клещеевки, крупного села, расположенного в южных пригородах Артемовска. «По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута», — говорится в публикации в Telegram-канале проекта WarGonzo.

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Виктория Кондратьева
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