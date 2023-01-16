Стало известно о взятии силами ЧВК «Вагнер» села южнее Артемовска

WarGonzo: ЧВК «Вагнер» выбила ВСУ из Клещеевки, зажимая группировку в Артемовске с юга

Отряды ЧВК «Вагнер» выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Клещеевки, крупного села, расположенного в южных пригородах Артемовска, заявили в Telegram-канале проекта WarGonzo.

«По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута», — говорится в публикации.

Накануне британская газета Times сообщила, что задачу обороны Артемовска Киев возложил на иностранных наемников и мобилизованных непрофессиональных военных.