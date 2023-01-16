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13:14, 16 января 2023Бывший СССР

Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников

Times: Украина возложила оборону Артемовска на иностранных наемников и мобилизованных

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Задачу обороны Артемовска Киев возложил на иностранных наемников и мобилизованных непрофессиональных военных, сообщила британская газета Times. Издание объясняет такой шаг Украины желанием сохранить свои лучшие силы для весеннего наступления.

«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишет газета, отмечая, что добровольцами являются наемники из Европы и Северной Америки.

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Василий Мека
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