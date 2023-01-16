Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников

Times: Украина возложила оборону Артемовска на иностранных наемников и мобилизованных

Задачу обороны Артемовска Киев возложил на иностранных наемников и мобилизованных непрофессиональных военных, сообщила британская газета Times. Издание объясняет такой шаг Украины желанием сохранить свои лучшие силы для весеннего наступления.

«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишет газета, отмечая, что добровольцами являются наемники из Европы и Северной Америки.