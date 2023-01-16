Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 16 января 2023Бывший СССР

Два батальона ВСУ отступили из Артемовска и Соледара

Два батальона ВСУ отступили из Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшиеся в Артемовске и Соледаре, покинули позиции на линии фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным «Бурштин». По его словам, из шести боеспособных танков в его роте остался только один.

По данным издания, в городе осталось небольшое число мирных граждан. Часть из них не покидают город, так как «настроены пророссийски».

Несмотря на то, что Киев отрицает взятие Соледара российской армией, украинские военные заявили, что ВСУ покинули город. О взятии Соледара под контроль российских военных Минобороны РФ сообщило 13 января. В ведомстве уточнили, что российские войска завершили освобождение города 12 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Количество атаковавших Севастополь беспилотников увеличилось
Мужчина резко повернул голову и едва не умер
Танцы детей с аниматором под матерную песню «Хоп, мусорок» сняли в Мытищах
ОБСЕ опровергла свое присутствие в Донбассе
Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников
В России взлетело число вакансий для подростков
Названы причины отказа россиян от покупки квартиры
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях
Магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»
В Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.