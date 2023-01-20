Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 20 января 2023Россия

В ЛНР предрекли народные волнения в Польше после заявления Генштаба про Украину

Мирошник: в Польше могут начаться народные волнения из-за слов Генштаба про Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предрек возможное начало народных волнений в Польше в связи с высказыванием начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака про Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Такой прогноз Мирошник дал, комментируя заявление генерала, отметившего, что ресурсы Украины не бесконечны. По словам экс-посла, польские генералы начинают прозревать, замечая перспективу страны оказаться брошенной против России вслед за Украиной.

Он подчеркнул, что правительство Польши слишком глубоко «увязло» в конфликте на Украине. «Независимо от прозрения, отвернуть Польша уже не может. Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши», — считает Мирошник.

Ранее Анджейчак заявил, что Украина теряет ресурсы значительно быстрее России, которая по-прежнему располагает большими военными резервами. По его подсчетам, если Москва будет тратить до 100 миллиардов долларов в год, то средств хватит еще на два года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Крыму пообещали Киеву ответный удар в случае атаки
Пассажирам самолетов раскрыли способ быстро уснуть в полете
Названа длина возведенных в ходе СВО российскими военными оборонительных рубежей
В российском городе загорелся склад с алкоголем
Мать блогерши примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила зрителей
Создан сенсор для ранней диагностики болезни Альцгеймера
Бывший глава ЦРУ рассказал о бесполезном сигнале США для союзников в НАТО
Москвичам предрекли похолодание
Бывшая футболистка «Арсенала» рассказала об угрозах во время ЧМ-2018 в России
Юлия Савичева рассказала о ненависти Гагариной после «Фабрики звезд»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.