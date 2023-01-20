В ЛНР предрекли народные волнения в Польше после заявления Генштаба про Украину

Мирошник: в Польше могут начаться народные волнения из-за слов Генштаба про Украину

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предрек возможное начало народных волнений в Польше в связи с высказыванием начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака про Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Такой прогноз Мирошник дал, комментируя заявление генерала, отметившего, что ресурсы Украины не бесконечны. По словам экс-посла, польские генералы начинают прозревать, замечая перспективу страны оказаться брошенной против России вслед за Украиной.

Он подчеркнул, что правительство Польши слишком глубоко «увязло» в конфликте на Украине. «Независимо от прозрения, отвернуть Польша уже не может. Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши», — считает Мирошник.

Ранее Анджейчак заявил, что Украина теряет ресурсы значительно быстрее России, которая по-прежнему располагает большими военными резервами. По его подсчетам, если Москва будет тратить до 100 миллиардов долларов в год, то средств хватит еще на два года.