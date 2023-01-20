Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 20 января 2023Бывший СССР

Российский пилот рассказал о поведении украинских военных летчиков в воздухе

Пилот ВКС России заявил, что авиация ВСУ создает видимость каких-либо действий

Фото: Ukrainian Air Force / Reuters

Летчик-истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России рассказал о поведении украинских военных пилотов в воздухе. Свой комментарий он дал телеканалу «Звезда».

По его словам, авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) создает «в основном видимость каких-либо действий». Он пояснил, что российские истребители прикрывают бомбардировочную и штурмовую авиацию, и пилоты противника близко не подходят, понимая, что у них нет шансов выжить в воздушном бою.

18 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Яблоновка в ДНР.

Ранее Минобороны России объяснило, что российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей ВСУ. В ведомстве указали, что эти самолеты позволили обеспечить господство российских ВКС в небе над зоной спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
НАТО уличили в желании повторить Вторую мировую войну
Стало известно о местонахождении госпитализированного Назарбаева
Российский пилот рассказал о поведении украинских военных летчиков в воздухе
В российской закусочной отравились 15 человек
Обещавшего прекратить дело российского адвоката осудили на пять лет
У станции метро в Киеве произошел взрыв
Нутрициолог назвала причины неконтролируемой тяги к сладкому
Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ
В Подмосковье стало больше жилья одного типа
На Западе оценили вероятность наступления на Украину с территории Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.