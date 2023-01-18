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13:15, 18 января 2023Россия

Минобороны доложило о сбитом ВКС России украинском Су-25 в ДНР

Минобороны доложило о сбитом ВКС России украинском самолете Су-25 в ДНР

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе села Яблоновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом доложил журналистам в среду, 18 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что за сутки удалось нанести поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, в живой силе и военной технике в 103 районах.

Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены семь украинских беспилотников в Луганской народной республике. Также удалось перехватить реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка ДНР, разъяснили в Минобороны.

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13 января российское военное ведомство отчиталось об уничтожении трех самолетов и вертолета ВСУ при взятии Соледара.

До этого Минобороны рассказало о скрытом маневре ВДВ в ходе боев за Соледар. Конашенков тогда особо отметил действия ВДВ, которые заняли господствующие высоты и блокировали город.

11 января бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль всей территории Соледара.

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Анна Щербакова
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