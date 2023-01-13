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13:43, 13 января 2023Россия

ВКС России уничтожили три самолета и вертолет ВСУ при освобождении Соледара

МО РФ заявило об уничтожении трех самолетов и вертолета ВСУ при освобождении Соледара

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе освобождения Соледара уничтожила три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха войск противника. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 13 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также уточнил, что боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара удалось сбить девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.

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До этого Минобороны рассказало о скрытом маневре ВДВ в ходе боев за Соледар. Конашенков особо отметил действия ВДВ, которые заняли господствующие высоты и блокировали город.

По его сведениям, за последние трое суток в районе Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих.

11 января бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль всей территории Соледара. По его словам, штурмовые отряды «Вагнера» помимо города захватили соляные шахты. В качестве доказательства Пригожин опубликовал фото из тоннеля, на котором он запечатлен в боевой амуниции в окружении своих бойцов.

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Анна Щербакова
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