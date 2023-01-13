Минобороны рассказало о скрытом маневре ВДВ в ходе боев за Соледар

Минобороны России сообщило о скрытом маневре ВДВ в ходе боев за Соледар

В ходе боев за Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) совершили скрытый маневр. Об этом в пятницу, 13 января, журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

«Подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что за последние трое суток в районе города было уничтожено более 700 украинских военнослужащих.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 11 января основатель организации Евгений Пригожин опубликовал сообщение о взятии под контроль всей территории города.