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17:21, 20 января 2023Россия

Россиянин упал на пути, попал под грузовой поезд и выжил

В Ленинградской области мужчина упал на пути, попал под грузовой поезд и выжил

Фото: Shutterstock

В Кировском районе Ленинградской области, в поселке Мга, мужчина сильно пострадал при наезде грузового поезда. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Как сообщили в МВД, мужчина был в нетрезвом состоянии, споткнулся на железнодорожном переходе и упал на пути, где попал под товарный состав. Машинист попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Россиянин выжил, но получил многочисленные тяжелые травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Лобне пьяный девятиклассник выпал с балкона 18-го этажа и остался жив. Он рассказал, что выпил спиртное, после чего попытался присесть на край ограждения общего балкона, поскользнулся и упал.

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Марк Леонов
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