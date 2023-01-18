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16:48, 18 января 2023Россия

В Подмосковье пьяный школьник упал с 18 этажа и выжил

В подмосковной Лобне пьяный девятиклассник упал с 18 этажа в сугроб и выжил

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В подмосковный Лобне пьяный девятиклассник выпал с балкона 18 этажа и остался жив. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 17 января прохожие обнаружили в сугробе под окнами высотки на улице Жирохова 15-летнего подростка. Школьник был в сознании, однако почти не двигался. Он рассказал, что выпил спиртное, после чего попытался присесть на край ограждения общего балкона, поскользнулся и упал. Удар о землю смягчил снег.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб госпитализировали пострадавшего. Врачи диагностировали у него множественные ушибы и сотрясение головного мозга. В свою очередь, полицейские обнаружили личные вещи мальчика на балконе 18 этажа. Там же они нашли пустую тару из-под алкоголя.

Как пишет издание, отец школьника рассказал полицейским, что они с сыном живут вдвоем — мать мальчика умерла от болезни сердца два года назад. По словам мужчины, утром 17 января он поехал устраиваться на работу, а ребенок направился на занятия в школу. Россиянин подчеркнул, что скандалов дома не было, а его сын находился в хорошем настроении. Кроме того, ранее подросток не попадался даже на курении.

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С начала недели в России произошло уже несколько смертельных случаев падения детей из окна. Накануне в Гатчине Ленинградской области 14-летняя девочка снимала в своей квартире на шестом этаже видео для Telegram. Во время записи она сидела на подоконнике, курила вейп и слушала музыку. В какой-то момент девочка сорвалась вниз и разбилась.

Похожая история произошла утром 16 января в Екатеринбурге. Там из окна на 22 этаже выпала четвероклассница. По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, предварительно, причиной гибели школьницы стал несчастный случай.

В тот же день под окнами пятиэтажки в Саратовской области нашли тело 14-летнего мальчика. Предварительно, он упал с четвертого этажа. Причина происшествия не уточняется.

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Константин Лысяков
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