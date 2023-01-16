Четвероклассница упала из окна 22-го этажа жилого дома в российском городе

Четвероклассница выпала из окна 22-го этажа жилого дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьница выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщили местные жители в паблике «Академический» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняют очевидцы, четвероклассница упала с 22-го этажа жилого дома на улице Краснолесья утром 16 января. Причина случившегося не уточняется. На месте работают экстренные службы. В комментариях к посту местные жители выражают соболезнования семье погибшей девочки.

Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее. «Лента.ру» направила запрос в Следственный комитет.

Дополнено: По информации источника «Ленты.ру», предварительно, причиной гибели школьницы стал несчастный случай.

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