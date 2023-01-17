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13:53, 17 января 2023Россия

14-летняя россиянка выпала из окна и разбилась во время съемки для Telegram

В Гатчине школьница выпала из окна и разбилась во время съемки видео для Telegram
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома № 1 на улице Волкова, и разбилась насмерть во время съемки видео для Telegram. Об этом сообщил порталу 78.RU источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что юная россиянка, сидя на подоконнике, курила вейп, слушала музыку и снимала видео для соцсетей. В какой-то момент девочка не удержалась и сорвалась вниз.

Прибывшие к месту происшествия медики забрали школьницу, но от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело.

Удалось установить, подросток проживала в квартире с матерью. Также следователям стало известно, что отношения с учителями и другими школьниками у погибшей не складывались.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ученица седьмого класса выпала с восьмого этажа жилого дома и выжила. В больнице медики диагностировали у нее травмы головы и многочисленные ушибы.

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Анна Щербакова
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