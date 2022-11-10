В Москве школьница упала с восьмого этажа и выжила

В Новой Москве семиклассница выпала из окна восьмого этажа и выжила

В Новой Москве ученица седьмого класса выпала с восьмого этажа жилого дома и выжила. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Девочка выпала из окна в среду, 9 ноября, — это произошло в поселке Сосенское. Местный житель услышал звук падения и после обнаружения школьницы вызвал скорую.

Медики госпитализировали девочку, у нее диагностированы травмы головы и многочисленные ушибы. О причинах случившегося пока неизвестно.

Ранее в Перми годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа и остался цел благодаря сугробу. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. В это время в квартире находилась мать мальчика — россиянка занималась домашними делами.