Тело 14-летнего подростка нашли под окнами пятиэтажки в российском городе

В Саратовской области 14-летний подросток упал с четвертого этажа жилого дома и погиб

В городе Балашов Саратовской области под окнами пятиэтажки на улице Строителей нашли тело 14-летнего подростка. Об этом сообщает информационное агентство «Версия-Саратов».

Как пишет издание, предварительно, мальчик упал из окна четвертого этажа. Причина происшествия не уточняется.

Гибель подростка агентству подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что он скончался до приезда скорой помощи.

Это уже вторая смерть несовершеннолетнего в результате падения с высоты за сегодня. Утром 16 января из окна на 22-м этаже жилого дома в Екатеринбурге выпала четвероклассница. Предварительно, причиной гибели девочки стал несчастный случай.