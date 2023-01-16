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15:58, 16 января 2023Россия

Тело 14-летнего подростка нашли под окнами пятиэтажки в российском городе

В Саратовской области 14-летний подросток упал с четвертого этажа жилого дома и погиб
Архивное фото

Архивное фото . Фото: СК РФ

В городе Балашов Саратовской области под окнами пятиэтажки на улице Строителей нашли тело 14-летнего подростка. Об этом сообщает информационное агентство «Версия-Саратов».

Как пишет издание, предварительно, мальчик упал из окна четвертого этажа. Причина происшествия не уточняется.

Гибель подростка агентству подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что он скончался до приезда скорой помощи.

Это уже вторая смерть несовершеннолетнего в результате падения с высоты за сегодня. Утром 16 января из окна на 22-м этаже жилого дома в Екатеринбурге выпала четвероклассница. Предварительно, причиной гибели девочки стал несчастный случай.

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Константин Лысяков
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