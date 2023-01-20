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08:19, 20 января 2023Мир

Вучич возмутился из-за информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер»

BBC: Вучич возмутился из-за информации о вербовке граждан Сербии в ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич возмутился из-за информации о вербовке граждан страны в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», которая якобы происходит со стороны организации. Его слова передает BBC.

«Почему вы из "Вагнера" звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?», — высказался глава сербского государства. Он напомнил, что участие сербов в конфликтах за границей является незаконным.

Ранее основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ЧВК нет и длительное время не было сербских граждан. По его словам, слухи о взаимодействии группы «Вагнер» и Сербии, не имеют под собой никаких оснований.

До этого в сети сообщалось, что сербские активисты Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич в конце прошлого года якобы посетили «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге.

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Виктория Кондратьева
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