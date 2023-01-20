Спрогнозировано губительное воздействие жары на диких животных

Nature: более 40 процентов наземных позвоночных могут подвергнуться волнам тепла

К концу XXI века более 40 процентов всех наземных позвоночных животных могут подвергнуться губительному воздействию экстремальной жары. Это спрогнозировали ученые из Израиля и Швейцарии, опубликовавшие статью в журнале Nature.

Исследователи рассмотрели несколько сценариев выбросов парниковых газов, чтобы определить подверженность волнам тепла около 33 600 наземных позвоночных с 1950 по 2099 год. Оказалось, что в случае высоких выбросов (сценарий SSP5-8.5), которые вызовут рост глобальных температур на 4,4 градуса Цельсия, около 41 процента диких видов будут испытывать воздействие со стороны более частых, продолжительных и интенсивных эпизодов жары.

Амфибии и рептилии подвергаются наибольшему риску. При сценарии с высокими выбросами экстремальной жаре подвергнутся 55,5 процента земноводных и 51 процент рептилий по сравнению с 25,8 процента птиц и 31,1 процента млекопитающих.

Эта цифра снизится до 28,8 процента для сценария между средним и высоким уровнем (потепление до 3,6 градуса Цельсия) и до 6,1 процента для сценария с низким уровнем выбросов (потепление до 1,8 градуса Цельсия). В этом случае для некоторых сообществ воздействие может снизиться до нуля.

Отмечается, что наиболее серьезное воздействие испытают на себе животные средних широт, а не тропиков. В среднем, в сценарии SSP5-8.5 3773 вида наземных позвоночных (11,2 процента) будут сталкиваться с экстремальными тепловыми явлениями в течение более полугода.