Лесные пожары связали с нарушением работы мозга

PLOS Climate: у пострадавших от пожаров в Калифорнии обнаружили изменения в мозге

Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что сильные лесные пожары Camp Fire, которые бушевали в Калифорнии в ноябре 2018 года, повлияли на здоровье мозга пострадавших жителей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Climate.

В исследовании приняли участие 27 человек, которые непосредственно пострадали от пожара, например, потеряли свои дома, 21 человек, которые стали свидетелями, и 27 человек из контрольной группы. Все добровольцы прошли когнитивные тесты с одновременной электроэнцефалографией.

67 процентов лиц, непосредственно подвергшихся воздействию огня, сообщили о недавней психологической травме, как и 14 процентов лиц, подвергшихся косвенному воздействию. Ни один из людей в контрольной группе не сообщал о психологической травме. Результаты ЭЭГ показали, что мозг людей, переживших травму, работал активнее при когнитивном контроле, позволяющем регулировать поведение согласно текущим задачам, а также при обработке помех (англ. interference processing) — способности мысленно справляться с нежелательными и тревожными мыслями.

Это указывает на компенсаторный механизм, который в то же время способствовал риску неврологической дисфункции в другом месте мозга.

По словам ученых, по мере того как планета нагревается, все больше и больше людей будут сталкиваться с экстремальными климатическими воздействиями, такими как лесные пожары, со значительными последствиями для психического здоровья. Поэтому выявление и лечение нейрокогнитивных проблем станет важным дополнением к другим социально-поведенческим методам лечения.