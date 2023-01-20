Россиянка отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян»

Москвичка Лауфер отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян»

Москвичка Любовь Лауфер отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян», которые ей ошибочно сделал врач. Соответствующую информацию приводит KP.RU.

Отмечается, что одинцовский городской суд постановил взыскать с медучреждения 400 тысяч рублей, которые женщина заплатила за операцию, а также равную данной сумме неустойку. Кроме того, клинике необходимо выплатить 200 тысяч рублей, чтобы компенсировать моральный вред, и 500 тысяч рублей — в качестве штрафа за невыполнение в добровольном порядке требований истца. При этом указывается, что медцентр еще может обжаловать приговор.

Известно, что россиянка также намеревалась добиться возмещения расходов на корректирующие операции в сумме 1,88 миллиона рублей. Однако суд данное требование не поддержал.

В феврале 2021 года сообщалось, что российский хирург подал в суд на недовольную результатом пластической операции Лауфер и обвинил ее в клевете. По словам россиянки, во время увеличения ягодиц вместо необходимых 200 граммов хирург по ошибке ввел в них два лишних литра жира. «Я даже сидеть на этом "кардашьяне" не могла из-за адской боли», — возмутилась она. Однако доктор не согласился с недовольствами пациентки и подал на нее иск по защите деловой репутации, требуя от женщины два миллиона рублей. В конечном счете Лауфер выиграла судебное разбирательство.