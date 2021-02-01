Хирург ошибся при увеличении ягодиц россиянки и подал в суд за ее жалобы в сети

Российский хирург подал в суд на недовольную результатом пластической операции пациентку и обвинил ее в клевете. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно материалу, жительница Москвы Любовь Лауфер записалась к новосибирскому врачу (его имя не раскрывается) на процедуру липофилинга, во время которой медик удаляет нежелательную жировую ткань из одной части тела и вводит ее в другую. В данном случае хирург должен был откачать жир из живота Лауфер и перенести его в грудь и ягодицы.

45-летняя москвичка рассказала журналистам, что по прилете в Новосибирск ей сообщили, что операцию будет проводить другой специалист. Женщина была недовольна этим фактом и расплакалась, однако ее уговорили не отказываться от услуги. В конечном счете героиня материала согласилась и заплатила за процедуру 400 тысяч рублей.

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По информации издания, пациентке не понравился результат проведенной операции. «Живот у меня будто "разорвало" пополам, одна грудь стала меньше другой и вся перекосилась — кошмар просто!» — пожаловалась Лауфер и добавила, что больше всего ее шокировал размер ягодиц.

По словам россиянки, во время увеличения ягодиц вместо необходимых 200 граммов хирург по ошибке ввел в них два лишних литра жира. «Я даже сидеть на этом "кардашьяне" не могла из-за адской боли», — возмутилась она.

Пострадавшая написала жалобу на врача в соцсетях. Однако доктор не согласился с недовольствами пациентки и подал на нее иск по защите деловой репутации, требуя от женщины два миллиона рублей. В конечном счете Лауфер выиграла судебное разбирательство. «Справедливость восторжествовала», — заключила героиня материала.

В декабре 2020 года косметолог сделала пластику губ россиянке и изуродовала ее. Известно, что в процессе операции в губах пострадавшей скатался гиалурон. Кроме того, у нее начались кровоизлияния.