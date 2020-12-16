Манекенщик потребовал от больницы миллионы рублей из-за изуродованной руки

Манекенщик и бывший футболист подал в суд на больницу из-за неудачного хирургического вмешательства, которое оставило изуродованной руку. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец Зейн Алан Прингл (Zaine Alan Pringle) повредил палец на левой руке во время игры в футбол в 2017 году. Спортсмену понадобилась операция, которую медики провели через год после нанесенной травмы в больнице принцессы Александры в британском городе Харлоу.

Согласно материалу, врачи неудачно провели операцию, после которой у мужчины остались шрамы на предплечье, пальце и ладони левой руки. По словам Прингла, из-за последствий хирургического вмешательства у него появились психологические проблемы. Кроме того, пострадала его модельная карьера, поскольку в связи со шрамами он мог рекламировать только солнечные очки и шляпы.

Пострадавший подал иск против персонала больницы за халатность во время проведения операции. Вдобавок 28-летний манекенщик потребовал компенсацию в размере 592 тысяч долларов (43 миллиона рублей).

Ранее в сентябре девушка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованной грудью. Солфорд Черрис Массай сделала подтяжку и увеличение груди в одной из клиник Стамбула. Однако после процедуры она обнаружила, что ее ягодицы заполнены грудными имплантами.